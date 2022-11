Slangen op maandag. In plaats van voor gerichte maatregelen heeft de regering altijd gekozen voor een goedgevulde hagelbuks. Iedereen moest meegenieten

ONZE OPINIE. "Het is oorlog", zei Alexander De Croo. Soms ook in zijn eigen regering

“Het is wat het is.” Zo zou Maggie De Block (Open Vld) ongetwijfeld de begrotingsronde van de regering-De Croo hebben omschreven. Petra De Sutter, vicepremier voor Groen, is eerlijker. “Met zeven partijen is het niet mogelijk om heel grote hervormingen te doen”, zei ze aan VTM Nieuws. Zo, dat is duidelijk. Deze begrotingsronde moest twee jaren overspannen. Om met meer daadkracht ons land te verbeteren. Want vlak voor een verkiezingsjaar krijg je een regering niet meer écht aan het werk. De belangrijkste vaststelling: of het nu één, twee of drie jaar voor de stembusslag is? Grote hervormingen kunnen niet.

12 oktober