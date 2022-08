SLANGEN OP MAANDAG. In een te kleine gemeente staat kiezen voor het algemeen belang boven de individuele verzuchting gelijk aan politieke zelfmoord

ONZE OPINIE. “Gevaarlijk! Mooi weer”

Er is oorlog in Europa, het coronavirus is nog niet verdwenen en de apenpokken zijn in opmars, maar niets blijkt gevaarlijker dan genieten van het mooie weer. Na het inkorten van de Dodentocht, en het dwingend advies van de Antwerpse brandweer om niet te barbecueën, lieten vrijdag de kustredders zich horen. “Wie dit weekend niet op droog zand gaat zitten, kan verrast worden door het snel opkomende water.” Het lijkt dezer dagen vooral code rood voor plezier in de zon.

13 augustus