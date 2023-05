SLANGEN OP MAANDAG. Het Songfestival was politiek minstens zo relevant als de ideetjes waar we overvloedig op getrakteerd worden

COLUMN. 80 zou Hugo Camps vandaag zijn geworden. Geen mooier sterfbed heb ik beleefd, op dat van mijn eigen vader na

Voor columnist Jan Segers is 12 mei geen dag als een andere. “80 is wat Hugo Camps vandaag zou zijn geworden. Wat hij had willen worden, maar niet is kunnen worden. De tank was leeg. ‘En dus tot mijn grote spijt en tot mijn grote angst rest mij maar één keuze. Ik stap eruit.’ Dat was de juiste keuze, lieve vriend, maar groot is het gemis.”