Slangen op maandag. Een kerntakendebat over de rol van de openbare omroep is geen overbodige luxe

Vakantie, tijd om te zwemmen, en in het geval van de duurste schermgezichten van de VRT ‘zwemmen in geld’. De heisa rond de vermeende exuberante honoraria bij de openbare omroep is aan het koelen zonder blazen. CEO Frederik Delaplace vindt het niet meer dan logisch dat de VRT over een renstal beschikt met gezichten die zorgen voor een breed bereik. Een openbare omroep die geen bereik heeft, heeft inderdaad geen reden van bestaan. Dat bereik dient echter om een doelstelling uit te voeren en is geen opdracht op zichzelf. Entertainment of quizzen zijn de balletjes, niet de soep. Die soep is de openbare opdracht, en die schiet er vaak bij in.