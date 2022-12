Slangen op maandag. “Een coalitie van Vlaams Belang en N-VA kan niet meer baren dan een tandeloze Vlaamse Leeuw”

Wat als Vlaams Belang en N-VA morgen samen een meerderheid halen? Die vraag gonst al maanden door de Vlaamse gangen en recente peilingen tonen aan dat die kans bestaat. Men hoeft niet eens een meerderheid van stemmen te halen. Een goede 45% volstaan om een meerderheid in het Vlaams Parlement te scoren. Maar wat koopt die coalitie daarvoor, eens de slingers en confetti verdwenen zijn? Het Vlaams volkslied verplichten op school? Verkeersborden in geel en zwart schilderen? Samen nog wat cultuurmakers jennen? Echt verschil maken in wat voor zo’n coalitie echt belangrijk is, is zo goed als onmogelijk.