Slangen op maandag. De combinatie van een kind en een fiets is risicovoller dan die van een kind en het internet

Onze assisenver­slag­ge­ver is snoeihard voor terreurpro­ces: "Europese rechters hebben daders en beschuldig­den steeds méér rechten toegekend en laten slachtof­fers én samenle­ving in de kou staan”

Oud jaar, nieuw jaar, het proces over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek sukkelt verder. Elke dag is het spannend, daar in Evere. Zijn “ze” er? Of zijn ze er niet? En als ze er zijn, wat zullen zij of hun advocaten vandaag weer uit hun mouw halen om de boel te vertragen? “Valt er een arrest voor 2028?”, vraagt onze assisenverslaggever Erwin Verhoeven zich af.

6 januari