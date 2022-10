Slangen op maandag. De camera zoomt in. Zuhal Demir rekt zich uit en vraagt zich af wie ze vandaag op de kast zou jagen

ONZE OPINIE. Een experten­com­mis­sie over energie en koopkracht hebben we al gehad. Een Overlegco­mité ook. Misschien is het tijd om ook eens maatrege­len te nemen die een verschil maken?

Het zou alle alarmbellen in dit land moeten laten afgaan: de helft van de Vlamingen heeft schrik om in de armoede te belanden. Dat blijkt uit de grote geldenquête van HLN en VTM NIEUWS. Een expertencommissie over energie en koopkracht hebben we al gehad. Een Overlegcomité ook. Misschien is het tijd om ook eens maatregelen te nemen die een verschil maken?

6 september