Slangen op maandag. België had beter Belgacom verkocht en in Disney geïnvesteerd

ONZE OPINIE. “Als de vakbonden staken voor een betere en efficiënte­re NMBS hebben ze gelijk. Maar dat ze dat dan ook niet blokkeren”

“De problemen bij het spoor zullen niet worden opgelost door een staking, noch door een extra zak geld. De knoop bij het spoor ontwarren vraagt een grondige visie”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “En het is maar de vraag of een regering die er nauwelijks in slaagt geld uit te delen, tot een grondige hervorming van het spoor in staat is.”

29 november