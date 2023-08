ONZE OPINIE: “Zou premier De Croo het zich al beklagen dat hij de staatsbon niet meer naar zich toetrok?”

ONZE OPINIE. “Leve de zomerscho­len. Leve Asma”

“Zoals Zuhal Demir aldoor vertelt hoe dankbaar ze is dat ze destijds uit haar klasje werd gehaald voor extra lessen Nederlands, zo zullen er over 20 jaar succesvolle vrouwen en mannen opstaan die verwijzen naar de zomerscholen”, schrijft politiek journalist Astrid Roelandt. “Hulde aan al wie ze mogelijk maakt, want ze kunnen zo'n ontzettend verschil maken voor een kind.”