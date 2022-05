ONZE OPINIE. Wie redt de middenklasse in dit land?

Het is waarschijnlijk de stilste massa boze mensen die we ooit zagen in dit land. Ze betogen niet. Ze schrijven geen vlammende open brieven. Hoe zouden ze kunnen? Ze vertellen zelfs kinderen en vrienden niet over de situatie waarin ze terecht gekomen zijn. Zo diep zit de schaamte over financiële problemen. Onze reporter Esther De Leebeeck sprak deze week anoniem met verschillenden van hen terwijl ze stonden aan te schuiven voor de voedselbank in Kortrijk. Velen van hen mensen met een voltijdse job. Op een maand tijd zagen de voedselbanken tot 25% meer mensen aanschuiven. Esther vertelde me dat de meesten hopen dat dit een tijdelijke situatie is, en dat de prijzen voor levensmiddelen en energie snel weer normaliseren. Maar daar zijn experts en economen ondertussen al lang niet meer zeker van. Nu kunnen heel wat mensen uit de lagere middenklasse de stap naar de voedselbank nog vermijden door hun spaarcenten aan te spreken. Maar met elke maand dat de hoge prijzen aanhouden, staat ook die dam op doorbreken.

Het is niet dat er politiek niets is gebeurd. Maar de maatregelen die werden genomen, waren of gericht op de laagste sociale categorieën, of het waren ingrepen die maar een heel beperkte impact hadden. Een écht gevoel voor urgentie en de noodzaak aan langdurige en structurele ingrepen ontbreekt. Het politieke debat gaat momenteel meer over stikstof en de paters van Averbode. Uiteraard ook geen onbelangrijk onderwerp, maar de twee miljoen mensen die in die lage middenklasse vallen, verwachten terecht dat de prioriteiten anders gelegd worden. Ze moeten ook geen blaasjes wijsgemaakt worden. Er zijn geen eenvoudige oplossingen als wereldwijd de prijzen zo fel de hoogte in gaan. Maar ze verdienen het wel dat hún eerste zorg ook de eerste zorg wordt van de regering. Als partijen daar de komende tijd niet volop hun focus van maken, dreigen ze bij verkiezingen in 2024 afgestraft te worden als nooit tevoren en dreigt een enorme ruk naar extreemrechts. Het Vlaams Belang praat op sociale media bijna niet meer over migratie, maar enkel nog over inflatie. Alleen al de voorbije week twaalf posts op Facebook over koopkracht en stijgende prijzen. De karikaturale oplossingen hoeven andere partijen niet over te nemen, die focus wel.