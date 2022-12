ONZE OPINIE. “Wat sommige verdachten in het terreurproces doen, neigt naar chantage”

Beschuldig­den terreurpro­ces ergeren zich aan transport en fouille­ring: “Als het zo blijft, zeg ik niets meer”

Zes en een half jaar nadat de bommen insloegen in Zaventem en Maalbeek, was het vanochtend eindelijk zover: het terreurproces ging van start, door velen ‘het proces van de eeuw’ genoemd. Het moest een eerste administratieve zittingsdag worden, tot Mohamed Abrini plots het woord nam. “Ik voel mij al zeven jaar het slachtoffer van wraak”, klonk hij met verheven stem over de manier waarop hij opgesloten en getransporteerd wordt. Zijn uitspraken dreigen nu nog een staartje te krijgen.

5 december