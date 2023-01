ONZE OPINIE. “Wanneer partijen de mond vol hebben van vernieuwing, is de blik op de oudere verfrissend. (Maar dat is het voor CD&V niet)”

Slangen op maandag. Laat 2023 een jaar zijn dat de pakjes vooral terechtko­men bij zij die het nodig hebben

De lijstjes met goede voornemens dwarrelen al hun vergetelheid tegemoet. Wordt 2023 zoveel anders dan 2022? Omdat Julius Caesar ooit beslist heeft dat 1 januari voortaan het begin van een nieuw jaar markeert? Jaar in, jaar uit sakkeren wij als politiek columnist over wat er niet goed gaat of beter kan. En wie we daarvoor verantwoordelijk achten. In heel wat landen in de wereld kan dat niet.

2 januari