ONZE OPINIE. “Voor Raul rest enkel rust, maar voor de andere verborgen kinderen hebben we nu meer rumoer nodig”

“Raul legt opnieuw een rauwheid in de maatschappij open. We zijn in schok. Opnieuw. De cijfers zijn nochtans bekend. De feiten zijn bekend. Beleidsmakers zijn er genoeg, verantwoordelijkheid is er te weinig”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Voor Raul rest enkel rust. Voor alle andere kinderen hebben we dringend meer rumoer nodig.”