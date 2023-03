ONZE OPINIE: “Volgens Bart Somers (Open Vld) worden straks alle ambtenaren gelijk behandeld. Maar sommige ambtenaren zijn meer gelijk dan andere”

ANALYSE. Volgende regering met N-VA? De partij duwt met haar negativi­teit en afbraakpo­li­tiek kiezers en coalitie­part­ners weg

“Na de zomer slaat de Wetstraat definitief af richting verkiezingen en sluit het beleidsvenster zich. Het is niet uitgesloten dat het pas in 2025 met een nieuwe regering weer opent”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Ongeacht hoe sterk de radicale partijen dan precies worden, is het niet uitgesloten dat de fundamentele keuze op federaal niveau dan dezelfde blijft als in 2019: met of zonder N-VA? Om vele redenen wordt dat eerste scenario bijzonder moeilijk.”