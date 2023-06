ONZE OPINIE. “Vlaams Belang-kiezers wegzetten als gespuis, is dom en niet zonder risico”

SLANGEN OP MAANDAG. Het Songfesti­val was politiek minstens zo relevant als de ideetjes waar we overvloe­dig op getrak­teerd worden

Het afgelopen weekend bracht ons niet alleen het boeket zonnestralen waar we al zo lang naar snakten. We zagen ook hoe Belgische warmte het Songfestivalpodium overspoelde. Met Gustaph liet België zich van zijn beste kant zien: vrolijk, professioneel en inclusief. Het plezier dat van het podium spatte, is de reden waarom ik soms zin heb om mijn krant van achteren naar voren te lezen. De laatste pagina’s verwarmen ons vaak met plezier en blijmoedigheid, terwijl op de eerste – vaak politieke – bladzijden vandaag kommer en kwel heersen. Dit weekend was het Eurovisiesongfestival nochtans politiek minstens zo relevant als de ideetjes, het gekift en het gezwollen gesnoef waar we overvloedig op getrakteerd worden op het politieke toneel.