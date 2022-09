ONZE OPINIE. “Verontwaardigd over onze woonzorgcentra? Waar te beginnen …”

De veiligheid in onze woonzorgcentra is zo’n zootje dat het moeilijk kiezen is waarover je het meest verontwaardigd bent. Uiteraard waren er al de onthutsende ‘insulinemoorden’ die HLN naar buiten bracht. Zijn er zo nog zaken, vraag je je dan af? Vandaag bleek dat zelfs minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) het niet goed weet. Zo abominabel communiceert het gerecht over deze dossiers. En dan blijkt ook nog eens de helft van de rusthuizen slordig om te springen met medicatie. Je veilig voelen zou een evidentie moeten zijn in een woonzorgcentrum. Pijnlijk genoeg is het dat niet.