ONZE OPINIE. “Veel gezinnen zullen inboeten op hun comfort. Kunnen we dan ook even inboeten op verspilling?”

Carl Devos. De schreeuw der machtelo­zen

De Wetstraat maakt zich op voor een laatste offensief. Op federaal niveau is de ambitie om dit werkjaar met nog enkele akkoorden af te sluiten. Dat moet het beeld van een besluit- en hervormingsarme regering weerleggen. Vooraan op tafel liggen enkele ingrepen in de pensioenen. Over fiscaliteit, koopkracht, begroting of de kwestie van kerncentrales wordt later gesproken. Het idee om alles met elkaar te verbinden in een groot, alomvattend zomerakkoord, was eerder al opgeborgen.

2 juli