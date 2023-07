ONZE OPINIE. “Van deze waslijst aan prutsmaatregelen worden wij ook niet meer warm”

ONZE OPINIE. “Het besturen van het land is duidelijk onderge­schikt aan de partijbe­lan­gen”

“Politiek mag strijd zijn. Maar deze regeringspartijen strijden niet over inhoud, het gaat nu al dagen en weken over hoe ze elkaar de gracht in kunnen rijden”, zegt politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Zelfs al bestuur je samen het land met grote uitdagingen in het verschiet. Het besturen van het land is ondergeschikt aan de partijbelangen. De regering-De Croo voert een dronkenmansgevecht waar niemand eer uit haalt.”