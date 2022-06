ONZE OPINIE. Trek, sleur, bots en verander

ONZE OPINIE. De meeste pubers zijn zekerder in hun keuze van een lief, dan België dat is over kernuit­stap

We hebben de kerncentrales verkocht toen ze nog winst maakten, en we overwegen nu om er terug in te investeren op een moment dat energiereus Engie twijfelt of de kosten nog wel opwegen tegen de baten. Goed bestuur kan je dat bezwaarlijk noemen. De komende jaren dreigen we nog veel vaker tegen een muur te lopen in dossiers die langetermijnvisie vragen -energie, klimaat, pensioenen- maar waar de politieke horizon bij de volgende verkiezingen ligt.

