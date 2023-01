ONZE OPINIE: “Te weinig werklozen? De Franstalige socialistische vakbond hervormt. De VDAB niet”

COLUMN. Nieuwjaars­re­cep­ties tonen hoe slecht het gesteld is met de politiek. Enkel CD&V verraste

De Wetstraat was dit weekend zo stoned als een garnaal. Op de nieuwjaarsrecepties werd volop zelfvertrouwen gesnoven. Geen kiezer die iets snapt van deze cocktail van vreugdedansjes en bittere uithalen, maar het is de levensnoodzakelijke drug om militanten aan boord en mandatarissen scherp te houden. Zelfbevlekking tussen glas en amuse, wie de beelden ziet zou denken dat we morgen naar de stembus trekken. Het controleplasje bestaat erin zoveel mogelijk volk te verzamelen, en dat getal luidkeels te presenteren als het bewijs dat de partij er veel beter voorstaat dan de buitenwacht denkt en roept. In de echte wereld moet er nog 500 dagen geregeerd worden.

16 januari