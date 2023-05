ONZE OPINIE. “Slecht bestuur maakt ons armer. Kijk maar naar bpost”

ANALYSE. “De wet overtreden wordt getole­reerd, als je het maar met genoeg tegelijk doet”

“Hoewel de federale Wetstraat deze week met vakantie was, werd ze toch getroffen door twee gênante incidenten”, zegt politicoloog Carl Devos in zijn column. Ten eerste was er de illegale rave party in Brustem, waarbij de overheid liet merken dat het oké is om de wet te overtreden, als je maar met genoeg bent. Nochtans liet minister Annelies Verlinden in de coronacrisis een ander geluid op. En dan had je de volgende aflevering in de bpost-soap. “Niet het feit dat een eigen minister de deontologische grens opzocht, wel de verontwaardiging daarover vindt Groen vervelend.”