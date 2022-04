ONZE OPINIE. Rousseau stelt zich terecht vragen, maar het is de PS die Molenbeek maakte/kraakte

COLUMN. Jan Segers: “Er was een Arno voor iedereen”

Onze columnist Jan Segers neemt afscheid van Arno, de man van wie de familienaam overbodig was geworden. Hij leefde al twee jaar in geleende tijd, van dag tot dag. Want ‘gisteren is dood’, zei hij, ‘en morgen bestaat niet.’ Nee, morgen bestaat niet meer.

23 april