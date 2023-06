ONZE OPINIE. “PVDA is in Vlaanderen groter dan de partij van de premier. Open Vld is kapot geregeerd”

SLANGEN OP MAANDAG. Werken is geen straf. Het christelij­ke middenveld moet het populisme niet nablaten

Als het niet in de krant staat, is het niet gebeurd. Althans, dat was zo toen sociale media nog niet de koorts van de dag bepaalden. Maar ook daar was er de afgelopen week nagenoeg geen spoor te bekennen van de slogans die op Rerum Novarum de wereld ingestuurd werden. Misschien had men ze verward met een zoveelste kreet van de PVDA of van Raoul Hedebouw? En had die de laatste tijd al niet genoeg krantenpagina’s cadeau gekregen van wereldvreemde pensioenjagende parlementariërs?