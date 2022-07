ONZE OPINIE. Politieke partijen zitten op zo’n berg geld dat ze niet meer weten wat ermee te doen

ONZE OPINIE. Dit is geen pleidooi tegen de vervroegde vrijlating, wel één voor meer transparan­tie

Els Clottemans mag zich gelukkig prijzen. De voormalige parachutiste werd in 2010 veroordeeld tot 30 jaar cel. Niet in 2014. Want dan had ze minstens 15 jaar moeten slijten tussen haar celmuren en geen 11 jaar en enkele maanden zoals nu. Via de parachute van de vervroegde vrijlating uit de overvolle gevangenissen springen? Het kon te snel. Dat zeggen wij niet, dat zei de wetgever destijds. De regering-Di Rupo-I. Terecht. Het gaat eigenlijk nog altijd te snel.

15 juni