ONZE OPINIE. “Politieagenten dragen een bivakmuts op het terreurproces, het adres van de jury ligt quasi op de straatstenen”

ONZE OPINIE. “De kost voor een doodgewone voetbal­match loopt op. Nog het meest voor de Marokkaan­se gemeen­schap zelf”

“De kost voor een simpele voetbalmatch loopt op”, dat schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Er is de politionele kost. Er is de kost aan het openbaar domein. En de kost voor gewone burgers die de rellen moeten verdragen. En de hoogste kost is die voor de Marokkaanse gemeenschap. Het is een hoge prijs voor jaren gedoogbeleid.”

1 december