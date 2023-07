ONZE OPINIE. “Politici die schrik hebben van transparantie zijn alibi-democraten”

COLUMN. Elke euro winst is de geldwolf Herman Schuere­mans gegund. Zijn bijdrage aan het Bruto Nationaal Kippenvel valt niet te becijferen

Ook columnist Jan Segers verdiept zich in de prijszetting van Rock Werchter, niet gehinderd door boekhoudkundige kennis. “Een ticket is tussen 1983 en 2023 ongeveer 23 keer duurder geworden. Was de broodprijs in die periode even sterk gestegen als de festivalprijs, dan kostte een klein wit rondje vandaag 18 euro. Mais comparaison n’est pas raison, zoals de Fransen zeggen.”