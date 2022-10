ONZE OPINIE. “Over één iets heeft Zuhal Demir gelijk: waar is de rector? Waar is Luc Sels?”

Zuhal Demir (N-VA) bleek wel degelijk te voortvarend. Van een doofpot is geen sprake bij de KU Leuven, wel integendeel, zo concludeert de regeringscommissaris. “Maar over één iets heeft Demir gelijk: waar is de rector? Waar is Luc Sels?”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Dat zo’n prestigieuze instelling, baken van de verlichting, zwijgt na de veroordeling? Een gemiste kans.”