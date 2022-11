ONZE OPINIE. “Opnieuw moest eerst een drama gebeuren om op de gaten van het systeem te stoten”

ONZE OPINIE: “De kritiek op het WK in Qatar komt te laat, is hypocriet en weinig consequent”

“Qatar is geen land waar het als vrouw, als holebi of als arbeider uit een ver land goed vertoeven is. En nee, het WK had er niet mogen georganiseerd worden. Maar de kritiek op het WK voetbal komt te laat, is weinig consequent en bij momenten hypocriet”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Je kan als België moeilijk een vuist maken voor een voetbalwedstrijd, maar Qatar wel tot 2044 (!) aanstellen als belangrijkste gasleverancier van Zeebrugge.”

10 november