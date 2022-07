ONZE OPINIE. Opgroeien in een armere wijk van het land en het schoppen tot minister? Hier kan het

Er valt wel wat te zeggen over onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Maar laat ons beginnen met datgene dat meteen het meeste weerstand oproept. Hadja Lahbib (52) was een journaliste. Een buitenlandjournaliste. Niet een die vertoefde in de ivoren torens van de diplomatie, wel in het veld. Een journalist die het schopt tot minister? Het is afwachten of dat een succes is, maar om het in de termen te zeggen die Lahbib bekend zijn: dat is géén breaking news. Kijk naar Johan Van Overtveldt (N-VA) en Ludivine Dedonder (PS).