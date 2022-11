ONZE OPINIE. “Onze holebirechten zijn zelfs geen gele kaart waard”

HLN Shop Voetballen­de kroost thuis? Wesley Sonck verklapt zijn 7 tips om van jouw kids de nieuwe Lionel Messi te maken

Zondag gaat het WK Voetbal van start. Hou je niet enkel van de sport naast, maar ook op het veld? Of heb je voetballende kids thuis zitten? Ex-Rode Duivel en Gouden Schoen Wesley Sonck en coach van het nationale jeugdteam Bob Browaeys helpen je in een nieuwe online masterclass het maximum uit jezelf of je kroost te halen. HLN Shop mocht alvast een handvol tips prijsgeven.

18 november