ONZE OPINIE. Ons huidig fiscaal systeem is - zoals Luc Bellings zou zeggen - “vol-au-vent voor mensen zonder tanden”

ONZE OPINIE. De paniek is voorlopig gevaarlij­ker dan de prik

Er was een tijd dat je geen spuit of naald nodig had om tienermeisjes te doen flauwvallen. Een heupbeweging van Elvis volstond. Een knipoog van Robbie Williams. Het is goed dat elke melding ernstig wordt genomen en wordt onderzocht. Maar evengoed hebben overheden, organisatoren, ouders en media ook de verantwoordelijkheid om gerust te stellen.

27 mei