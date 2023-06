ONZE OPINIE. “Onbegrip over Reuzegom-uitspraak is begrijpelijk. Een heksenjacht niet”

Ook bijna een week na de uitspraak blijft er veel onbegrip voor het arrest in de zaak Reuzegom. Begrijpelijk. Het is niet makkelijk te vatten waarom tegenover de dood van Sanda Dia (20), enkel 400 euro boete en werkstraffen staan voor alle 18 beklaagden. Maar het publiek maken van alle foto’s en namen, om dan het recht maar in eigen hand te nemen, kan geen oplossing zijn.

Oordelen over de dood van een 20-jarige student en de straffen voor 18 jonge beklaagden verdient nuance. Het proces en het daaropvolgende arrest bracht die voor een deel ook. Zo bleek nergens dat racisme een rol zou hebben gespeeld bij de dood van Sanda Dia. Er was ook geen opzettelijkheid: niemand heeft zijn overlijden gewild. Een rechter kan niet anders dan daar rekening mee te houden. Dit was geen moordproces. Zo zag ook de familie van Sanda Dia het niet. Discussiëren kan je wel over de vraag of de rechtbank voldoende oog had voor andere nuances. Zo is ook het aspect “schuldig verzuim” niet weerhouden. Terwijl uit reconstructies blijkt dat de Reuzegommers nog voor ze Sanda Dia in de doopput dropten al werden gewaarschuwd over zijn zorgwekkende toestand. Op visolie staat inderdaad niet vermeld dat het een giftige stof is. Maar maakt dat het “ok” om er dan maar liters van in iemand zijn mond te gieten?

Grote verontwaardiging is er nog het meest over het feit dat de Reuzegommers niet eens een strafblad krijgen. En die boosheid is terecht. Het had er voor gezorgd dat er niet enkel een juridische straf kwam, maar ook een morele veroordeling. Werkgevers hadden dan nog altijd individueel kunnen beslissen om de Reuzegommers een kans te geven. Maar dat je de maatschappij even waarschuwt vooraleer je deze mensen ooit een leidinggevende functie geeft, lijkt me -op zijn zachtst gezegd- niet overbodig. De rechtsstaat maakt daar geen goede beurt. Het heeft er voor gezorgd dat dit proces geen loutering bracht. Het is zelden gezien dat de onvrede over een uitspraak zo lang blijft nasmeulen.

Het is belangrijk dat die kritiek duidelijk klinkt. Maar het antwoord kan niet zijn om dan maar een heksenjacht te organiseren en het recht zelf in handen te nemen. Vonnissen worden in een rechtbank uitgesproken, niet op sociale media. Nu al worden ook familieleden van Reuzegommers -die niet betrokken zijn bij de feiten- belaagd. Dat gaat zo ver dat sommigen zelfs twijfelen of ze hun professionele leven nog kunnen verder zetten. Rechtvaardig is dat evenmin.

Media zijn onder andere om die reden bij processen terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Dat geldt ook voor HLN. In de meeste rechtbankverslagen zal u daarom enkel initialen lezen en gerasterde foto’s zien. Om van die regel af te wijken nemen we altijd -helemaal onafhankelijk- verschillende factoren in overweging. Gaat het om een zaak van maatschappelijk belang? Dat is hier overduidelijk het geval. Maar ook de zwaarte van de straffen. Omdat in dit arrest geen effectieve gevangenisstraffen zijn uitgesproken hebben we gekozen om in onze artikels geen volledige namen te noemen of foto’s te tonen. Dat principe staat los van de kritiek die er te geven is op het arrest. We kunnen worstelen met de imperfecties van ons rechtssysteem, maar ware gerechtigheid kan nooit gewonnen worden door woede en vergelding.