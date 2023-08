ONZE OPINIE: “Omtzigt in Nederland, Dedecker hier? Voor de geloofwaardige uitdager van het systeem liggen er kansen”

ONZE OPINIE. “Wie sloopt de BTW-koterij?”

Dierenpark Pairi Daiza blijkt al maanden een strijd met de fiscus uit te vechten over de btw-tarieven die het zijn klanten aanrekent wanneer ze iets eten en drinken. Die tarieven zijn in België dan ook een onwaarschijnlijke koterij. Surrealistisch voorbeeld: één zeevruchtenschotel kan in dit land drie verschillende btw-tarieven hebben.