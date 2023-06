ONZE OPINIE: “Of Lahbib alsnog op haar stoel blijft zitten of niet? Politiek blijft er weinig van haar over”

ONZE OPINIE. “Er is niet minder politieke gulzigheid in Brussel. Vlaamse media hebben er gewoon minder oog voor”

“De Brusselse parlementsvoorzitter die straks de pensioencrisis mee moet bezweren is opeens de best betaalde politicus van het land. Omdat Brussel niet bespaarde op de lonen in tegenstelling tot andere parlementen. In Brussel is er niet minder politieke gulzigheid. Vlaamse media hebben er gewoon minder oog voor”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.