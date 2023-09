ONZE OPINIE. “Nu ‘pipigate’ achter de rug is, kan men zich misschien eens buigen over het krakende veiligheidsapparaat in Brussel”

De voorbije tien dagen regende het alarmerende getuigenissen over justitie en politie in Brussel. “Agenten, procureurs, rechters en burgers leggen de feiten bloot: het Brusselse veiligheidsapparaat kraakt in haar voegen. Van boven tot onder”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.