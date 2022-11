ONZE OPINIE: “Niet alleen de Vlaamse regering staat voor een boerenkrijg, ook N-VA als partij”

ONZE OPINIE. Dienst­plicht om jongeren waarden, discipline en patriottis­me bij te brengen? Zeg dan niet dat je niet wil betuttelen

Moeten we het debat over de verplichte legerdienst heropenen, nu eeuwige vrede in Europa minder vanzelfsprekend is geworden? Het debat voeren kan nooit kwaad. En zoals onze legerbaas Michel Hofman, die het ballonnetje opliet, er meteen geruststellend bij zei: het is toch niet voor meteen. Het leger is simpelweg niet meer voorzien op zo’n jaarlijkse instroom van jongeren: niet qua infrastructuur, niet qua materiaal en niet qua instructeurs.

