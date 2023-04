ONZE OPINIE. “Meer controle op bouwbedrijven die met spaargeld van burgers werken, is geen overdreven eis”

ONZE OPINIE. “Fuck de zijlijn? In de regering is Groen onzicht­baar­der dan in de oppositie”

“Jong Groen zorgde voor een identitaire hetze, maar de jongeren deden wel wat ze moesten doen: op een zere plek duwen. Groen is de kleinste partij in Vlaanderen. En Groen is de partij die altijd beter doet in peilingen dan op verkiezingsdag”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Dat Groen voor het eerst sinds lang opnieuw bestuurt, bracht geen verandering.”