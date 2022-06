ONZE OPINIE. Maatregelen — ook onpopulaire — zijn beter dan bij elke onweersbui of ‘waterbom’ de adem te moeten inhouden

Zeg niet: “Het regende heel hard.” Zeg: “Dit is de schuld van een waterbom.” De burgemeester van Lier haalde de term meteen boven toen er vrijdag een paar straten blank kwamen te staan in zijn stad. Handiger uiteraard dan je af te vragen of je gemeente genoeg heeft gedaan qua ontharding, wachtbekkens en riolering. Een échte waterbom — zoals vorige zomer in Wallonië — zou in Vlaanderen 86.000 woningen doen onderlopen, becijferden experts. Ze komen later deze maand met aanbevelingen om ons daarop voor te bereiden. Dat is geen dag te vroeg.