ONZE OPINIE. “Los dat stikstofdossier nu eens in stilte op, zonder boeren nog ongeruster te maken”

ONZE OPINIE. “De tranen van Crevits waren onverwacht én onverdacht. Dat zijn ze niet altijd in de politiek”

“Tranen zijn soms een troefkaart in de politiek. “Niets droogt sneller dan een traan”, zei Cicero. Politiek is effectief al eens slecht theater met schitterende acteurs. Ook Hilde Crevits weet van wanten. Maar deze huilende Crevits: dat was onverwacht én onverdacht”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.