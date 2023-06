ONZE OPINIE. “Lachaert zou het programma van Ecolo ritueel verbranden, maar hij verbrandde er zich zelf aan”

COLUMN. Zwijgcul­tuur bij Vivaldi, denkt men dat dat een betere indruk maakt bij bevolking?

Geen kind dat erin trapt, wanneer ouders doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, terwijl hun gesis en mimiek er geen twijfel over laten bestaan dat er een serieuze haar in de boter zit. Spanning en ongenoegen zit in zoveel meer dan in woorden alleen. Federale ministers mogen voortaan geen bedenkingen meer uiten bij regeringsbeslissingen. Een excellentie die daar niet mee kan leven moet volgens de nieuwe ‘deontologische code’ maar ontslag nemen. Geen ruimte voor valse noten bij Vivaldi. Wat hoopt men daarmee te bereiken? Een positiever indruk bij de bevolking? Een beeld van eensgezindheid?