Onze opinie. “Just stop the clowns. Gekken zijn het laatste dat het klimaat nodig heeft”

ONZE OPINIE. Het moet de natte droom zijn van elke flamingant: Elio Di Rupo die stamelend staat te bidden en bedelen bij de poort

Elio Di Rupo (PS) en Jan Jambon (N-VA) zijn in hetzelfde bedje ziek. Binnen enkele jaren is de Waalse begroting in evenwicht, verklaarde minister-president Elio Di Rupo (PS) vorige week vrijdag nog. Excuseer? Stuurde staatsbank Belfius geen onrustwekkend signaal uit? Zitten ze daar niet met een onrustwekkende schuld? Met een bijzonder begrotingstekort van enkele miljarden euro? Als het lukt, is het dankzij de bekende begrotingstruken van de foor. Filter er de kost voor de heropbouw na de overstromingen en de coronakosten uit en hocus pocus: een evenwicht. Het is een vorm van zelfbedrog. In Vlaanderen zitten we dan niet aan de bedelstaf, maar gebruiken we dezelfde toverstaf.

20 september