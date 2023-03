ONZE OPINIE: “Je hebt ministers zoals Vincent Van Peteghem die proberen en je hebt er zoals Karine Lalieux die blokkeren”

ONZE OPINIE. Zo organi­seert men dus opvang: “We boeken een hotelletje en binnen 2 weken zien we wel weer”

“We boeken een hotelletje in Vlaanderen voor 2 weken en dan zien we wel weer. Toch voor de ‘lucky ones’. Anderen kregen een vuurtje en dekens van vriendelijke buren aan ‘t Klein Kasteeltje in Brussel. En nog anderen verdwenen als dieven in de nacht. Is dat hoe we met kwetsbare mensen omspringen”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “De chaotische afhandeling van de evacuatie uit de Paleizenstraat toont de desinteresse voor de problematiek bijzonder hard aan.”