ONZE OPINIE. “In haar drang om het ondernemerschap te stimuleren heeft Vlaanderen zich vergaloppeerd”

COLUMN. Compassie met Wout, na de Ronde nog meer. Welk woord schuilt er in ‘Gent-Wevelgem’? Weggeven

Columnist Jan Segers speurt, zoals iedereen, onophoudelijk naar codes en tips. In ‘The Masked Singer’. In ‘De mol’. Maar niet in de wielerklassiekers. Terwijl het toch duidelijk was welk werkwoord er in de letters van ‘Gent-Wevelgem’ verborgen zat: weggeven. Zou Wout van Aert daar na de Ronde van Vlaanderen al een beetje spijt van hebben?