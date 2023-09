ONZE OPINIE. “Hulde aan mijn leerkrachten, omdat ze niet half beseffen hoe belangrijk ze waren”

ONZE OPINIE. “Het gemiddelde lijntje coke is rechtlijni­ger dan een beleid dat drugs verbiedt én test voor gebruik. Maar het is het resultaat dat telt”

Schermen met een nultolerantie tegen hard drugs en dan toch labo’s installeren waar festivalgangers hun drugs kunnen laten testen voor gebruik? “Het voorstel van Sciensano staat nogal haaks op alle maatregelen die we tot nu toe nemen om drugs te weren", schrijft politiek journalist Astrid Roelandt. “Maar als je zo potentiële gebruikers kan beschermen tegen de dodelijkste ‘bucht’ in omloop, waarom zouden we het volgend jaar dan niet proberen?”