ONZE OPINIE. “Hoezo, onze parlementairen duiken ineen na advies van de koning? Wat hebben ze te verliezen? Een lintje van de Leopoldsorde?”

ONZE OPINIE. “De overheid bezit de meest gevoelige data. Maar beschermt die met de zwakste soldaten”

Nog een goede 48 uur heeft de stad Antwerpen om te beslissen of ze “losgeld” betaalt aan de hackers die de computersystemen gegijzeld houden. “De zaak legt pijnlijk bloot hoe slecht gewapend de overheid is tegen cybercriminelen”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “De plek waar de meest gevoelige informatie over u wordt opgeslagen, moet die verdedigen met ‘soldaten’ die vaak nog niet de helft verdienen van collega’s in de privésector. Enkel wanneer privé en overheid gaan samenwerken, hebben we een kans tegen de hackers.”

16 december