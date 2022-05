ONZE OPINIE. Hoe wil de meerderheid enthousiasme bij de kiezer losweken als ze zelf het verdriet van de Belgische regering zo etaleert?

ONZE OPINIE. De vraag voor de Franse presidents­ver­kie­zin­gen is niet alleen wie straks wint, maar ook wie straks stemt

Zo gaat dat bij verkiezingen: een schijnbaar gelopen race kan zomaar ontaarden in een spannend duel. De staatsman Emmanuel Macron zou het in tijden van oorlog wel halen van de Franse vrienden van Poetin. Zij mogen dan de Russische dictator bewieroken en zijn centen ontvangen, hij krijgt hem aan de lijn wanneer het ertoe doet. Et alors? Zou het kunnen dat de Fransen, chauvinistisch als ze zijn, zich eerder laten leiden door de eigen koopkracht dan door vrede in Oekraïne?

9 april