ONZE OPINIE. “Het zegt veel over de kerk als ze applaus verwacht voor iets dat doodnormaal is: slachtoffers van misbruik helpen”

ONZE OPINIE. “Of de politieke kleur nu blauw, geel of oranje is: elke staatsse­cre­ta­ris van migratie staat voor een reality­check”

“Na Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld) moet Nicole De Moor (CD&V) nu ook de opvangwet omzeilen en de toegang tot opvang beperken. Of de politieke kleur nu geel, blauw of oranje is: de staatssecretaris van Asiel en Migratie wacht altijd een realitycheck”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Maar het is een pleister op een houten been.”