ONZE OPINIE. “Het verbieden om gezinnen op te sluiten voor terugkeer is nobel, maar het heeft wel gevolgen voor ons asielbeleid”

ONZE OPINIE. “België mensonwaar­dig? Mogen we dat een tikje hypocriet vinden van onze Nederland­se buren?”

Een Nederlandse rechter wil een Chinese asielzoeker die eerst in België aankwam niet terugsturen naar hier omdat België blijkbaar erger is dan een derdewereldland. Mogen we dat een tikje hypocriet vinden van onze Nederlandse buren vooraleer we ‘alweer een blamage voor België’ roepen? Ja, de asielopvang in België loopt in het honderd. Maar in Nederland is de politiek even wanhopig als in België.”