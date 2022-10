ONZE OPINIE. “Het is ver gekomen dat burgers moeten uitschreeuwen hoe de overheid hen belemmert om te werken”

Experts bespreken ziektepen­si­oen voor ambtenaren: “Vaak een stuk interessan­ter dan het systeem in de privésec­tor”

Ambtenaren die langdurig ziek zijn, worden mogelijk op (vervroegd) ziektepensioen gestuurd. In ons land moesten of mochten er in 2021 zo zelfs meer dan 350 ambtenaren jonger dan 50, waaronder de 37-jarige Ihsane, met ziektepensioen. Maar wat is dat ziektepensioen precies? Bestaat dat ook in de privé? En wat als je eigenlijk nog niet met pensioen wil gaan? We vroegen het aan onze werkexpert, professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) en arbeidsjurist Mario Van Essche.

19 oktober