ONZE OPINIE. “Het IMF maakt voor eens en voor altijd duidelijk: we zitten op een zinkend schip”

COLUMN. Hoe vaak hebben we deze week het woord ‘slachtof­fer’ gehoord? Misschien te vaak

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. Deze week met een pleidooi voor nuances in taal: is een vrouw die een ongewenste blootfoto in haar mailbox ontvangt, meteen een ‘slachtoffer’? Ben je dat als ex-lief van een overspelige man? Als gedupeerde ex-werknemer? “Ons begrip voor andermans leed is verbreed, en dat siert ons. Maar het is tijd om ook onze woordenschat te verbreden.”